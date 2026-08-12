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Общество

Мужчина ворвался в жилье и пытался изнасиловать мать и дочь

В Нью-Йорке дочь спасла мать от изнасилования мужчиной, который ворвался к ним
Shutterstock/FOTODOM

Жителя Нью-Йорка арестовали после проникновения в жилье женщины и ее дочери. Об этом сообщает Hudson Walley Post.

По данным издания, 39-летний мужчина подошел к двери семьи, когда девочка забирала посылку. Он схватил ребенка за руку. В этот момент мать, думая, что гость является курьером, хотела дать ему чаевых. Однако, когда она подошла преступник толкнул ее в дом.

Девочка бросилась бежать наверх, но мужчина догнал ее, схватил за шею и бросил на диван, где стал снимать с нее платье. Мать пыталась помешать гостю и кричала, чтобы он отпустил дочь.

В результате он толкнул мать на пол и потащил за волосы, затем остановился и сжал ей шею. В этот момент девочка стала бросать в него разные предметы, чтобы он перестал.
Младшая пострадавшая бросилась на улицу. Преступник побежал за ней, но его поймали полицейские.

Мужчину признали виновным. Сейчас он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что банда похитила восьмиклассницу из дома и изнасиловала.

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