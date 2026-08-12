Россиян предупредили о последствиях привычки есть немытые ягоды с грядки

На любой ягоде с открытого грунта живет собственная микрофлора плюс все, что прилетает с земли, шерсти животных и ботинок соседа. Мыло на этих микроорганизмах никто не использует, и их количество многократно превышает безопасные нормы, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Виктория Степанова.

«Самая частая инфекция с дачных грядок — иерсиниоз. Заражение проявляется через 3–7 дней лихорадкой, болью в животе и сыпью на ладонях. Часто болезнь маскируется под аппендицит, и пациентов оперируют без необходимости. Второе по частоте — сальмонеллез, он попадает на ягоды через помет птиц. Третье — гепатит А, вирус которого передается через немытые ягоды и зелень», — рассказывает Степанова.

Отдельная угроза — паразиты. На земле живут яйца аскарид, остриц и токсокар. Токсокароз особенно коварен: личинки мигрируют по организму, поражают печень, легкие, иногда глаза и нервную систему. Заражение часто остаётся незамеченным годами и проявляется хронической аллергией и неясными болями в животе.

«К нам регулярно приходят пациенты с непонятной картиной: слабость, боли в правом подреберье, изменения в печени на УЗИ. После анализа на антитела выясняется токсокароз, причем заразились еще в детстве на бабушкиной даче. Лечение длительное, часть последствий уже необратима», — отмечает врач.

Современные дачи добавляют новые риски. Соседи используют гербициды и пестициды, которые разносятся ветром. Тяжелые металлы из выхлопов машин накапливаются в почве. Удобрения на основе куриного помета могут содержать живых сальмонелл. Просто сполоснуть ягоду дождевой водой из бочки — недостаточно.

Особенно высоки риски для детей до 6 лет (инфекция протекает тяжелее), пожилых и пациентов с диабетом (обезвоживание может привести в реанимацию), беременных (любая инфекция грозит осложнениями для плода).

Как правильно мыть ягоды с грядки, советует Степанова. Сначала сполоснуть в холодной воде, чтобы убрать землю и насекомых. Затем замочить на 5–7 минут в воде с пищевой содой (чайная ложка на литр) или столовой ложкой 9% уксуса — это снижает количество бактерий и смывает остатки удобрений. После этого тщательно прополоскать чистой водой. Перед мытьем ягод важно помыть руки с мылом.

«Свежая ягода с грядки прекрасна, но безопасной ее делает только нормальное мытье. Минута возни с водой и содой избавляет всю семью от пары недель в инфекционном отделении», — подытожила Виктория Степанова.

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