В «Единой России» рассказали о новой системе взаимодействия науки и промышленности

«Единая Россия» предложила расширить меры поддержки научно-производственных кластеров. Об этом заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, инициатива затронет объединения вузов, научных организаций и предприятий. Он связал такой подход с подготовкой кадров под потребности экономики, внедрением разработок и развитием высокотехнологичного производства в регионах.

«Особенно этот подход важен для территорий с развитой промышленностью. Университеты получают возможность более тесно работать с предприятиями, ученые — доводить разработки до практического применения, бизнес — получать квалифицированных специалистов и новые технологии», — подчеркнул Якушев.

Он отметил, что в итоге регион будет формировать собственную цепочку от подготовки кадров и исследований до производства готовой продукции.

Также Якушев напомнил о первом отчетном форуме партии в Екатеринбурге. Мероприятие посвятили синхронизации науки, образования и промышленности.

Секретарь генсовета партии подчеркнул, что обновленный технологический блок народной программы содержит задачу, согласно которой до 2030 года нужно создать еще 50 передовых инженерных школ в регионах.

«Расширение поддержки научно-производственных кластеров позволит объединить эти меры в единую систему и усилить их практический эффект для людей», — заключил он.