Петербурженка обвинила футболиста из Воронежа в изнасиловании в Таиланде

ОП: в Таиланде футболист из Воронежа изнасиловал туристку из Петербурга

Женщина из Петербурга заявила, что стала жертвой изнасилования в Таиланде. Об этом сообщает «Осторожно, Петербург».

Как рассказала 27-летняя Александра, она отправилась на курорт вместе с подругой Светланой, они жили в разных номерах. В баре подруга познакомила женщину с двумя мужчинами, но после совместного времяпровождения Александра ушла готовиться ко сну.

Как выяснилось позже, Светлана сказала одному из молодых людей, где ее спутница, и тот отправился «пожелать ей спокойной ночи». Он постучал в номер, и Александра открыла, думая, что это Светлана. Мужчина якобы зашел в номер.

«Я говорю, я голая, выйди. Захлопывается дверь и, собственно, закрывание рта. После чего крики нет, сопротивления», – рассказала пострадавшая.

После произошедшего туристка обратилась в полицию, но выяснилось, что для этого нужно остаться на курорте на месяц. Помимо этого, за экспертизу в больнице запросили около 20 тысяч бат (почти 50 тысяч рублей).

В Петербурге она пошла в полицию, но там ей якобы сказали, что она виновата сама. Неудовлетворенная этим Александра сама нашла подозреваемого, им оказался футболист из Воронежа.

Уголовное дело не возбудили. По мнению адвоката женщины, из-за действий силовиков спортсмен может избежать наказания.

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