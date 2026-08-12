В Краснодарском крае пожар на складе перекинулся на сухую растительность

Рядом с горящим складом в хуторе Ленина под Краснодаром загорелась сухая растительность на площади 500 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону, передает «Интерфакс».

«Происходит горение складского здания по хранению пластиковых изделий на площади 1700 кв. м, а также сухой растительности на прилегающей территории на площади 500 кв. м», — указывается в публикации.

Со склада эвакуированы 40 человек. В результате пожара никто не пострадал. Группировку сил и средств для тушения пожара увеличили до 86 человек и 30 единиц техники.

7 августа в городе Брянске загорелся одноэтажный склад с красками и маслом для автомобилей. По данным Главного управления МЧС России по Брянской области, пожар произошел на объекте на улице Олега Кошевого. В результате ЧП пострадали четыре человека, подробности об их состоянии не уточнялись. В ведомстве лишь рассказали, что к ликвидации возгорания привлекли более 50 сотрудников экстренных служб и 17 единиц специальной техники.

Ранее в центре Москвы перекрыли движение транспорта из-за пожара.