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Общество

В МЧС рассказали о ситуации с пожаром на складе под Краснодаром

МЧС: при пожаре на складе под Краснодаром никто не пострадал

По предварительным данным, пострадавших во время пожара в складском здании под Краснодаром нет. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю в мессенджере «Макс».

«Информации о пострадавших не поступало», — говорится в публикации.

В хуторе Ленина горит здание склада на площади 1700 м2. На месте работают 45 специалистов и 17 единиц техники. На кадрах, распространенных МЧС, виден процесс тушения, черные клубы дыма. Есть угроза распространения пожара на большую площадь.

7 августа в городе Брянске загорелся одноэтажный склад с красками и маслом для автомобилей. По данным Главного управления МЧС России по Брянской области, пожар произошел на объекте на улице Олега Кошевого. В результате ЧП пострадали четыре человека, подробности об их состоянии не уточнялись. В ведомстве лишь рассказали, что к ликвидации возгорания привлекли более 50 сотрудников экстренных служб и 17 единиц специальной техники.

Ранее в центре Москвы перекрыли движение транспорта из-за пожара.

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