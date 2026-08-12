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Общество

Пользователи «СберИнвестиций» смогут настроить приложение под свои задачи

«СберИнвестиции» обновили главный экран приложения
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В мобильном приложении «СберИнвестиции» обновили главный экран, благодаря чему пользователь сможет настроить приложение под свои задачи, сообщает пресс-служба Сбера.

При входе пользователь сразу попадет в раздел «Профиль», где собрана вся основная информация о вложениях, а порядок блоков можно менять самостоятельно.

Также пользователь может сортировать активы по текущей стоимости, алфавиту, изменению цены и другим параметрам.

Кроме того, на главный экран добавили виджет аналитики с итогами месяца, который покажет изменение стоимости портфеля относительно прошлого месяца.

«Мы стремимся сделать «СберИнвестиции» настоящим помощником человека в управлении его капиталом. Чтобы клиент чувствовал себя уверенно и спокойно, нужны простота, прозрачность и контроль», — рассказал директор дивизиона «СберИнвестор» Сбербанка Максим Чекмарев.

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