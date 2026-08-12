Шепот из-под завалов привел к спасению ребенка после землетрясения в Колумбии, пишет Local News 8.

Брайан Осорио Сулуага находился на работе, когда начались подземные толчки. Он сел на мотоцикл и отправился домой, однако по дороге увидел обрушившийся жилой комплекс и остановился, чтобы помочь.

Возле разрушенного здания собрались выбежавшие на улицу жильцы и соседи. Осорио подошел к завалам и начал кричать, пытаясь понять, остался ли кто-нибудь внутри. В какой-то момент он попросил окружающих замолчать и услышал слабый голос.

«Да, я здесь. Я с ребенком», — прошептал мужчина из-под обломков.

Осорио и другие добровольцы начали руками разбирать завалы. Путь им преградила огромная бетонная плита. С первой попытки поднять ее не удалось, поэтому несколько человек объединили усилия. Часть добровольцев удерживала плиту, пока остальные освобождали пространство вокруг пострадавших.

Первым они увидели младенца. По словам Осорио, ребенок практически не мог дышать, а его кожа приобрела синевато-фиолетовый оттенок.

Младенца вытащили и передали полицейскому, который отнес его к машине скорой помощи. После этого спасатели и добровольцы продолжили разбирать обломки, чтобы освободить находившегося рядом мужчину. Его также удалось спасти.

Ранее сообщалось, что президент Колумбии лично участвует в ликвидации последствий землетрясения.