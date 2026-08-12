Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Шепот из-под завалов привел к спасению ребенка после землетрясения в Колумбии

В Колумбии шепот из-под завалов помог спасти ребенка после землетрясения
Juan David Duque/Reuters

Шепот из-под завалов привел к спасению ребенка после землетрясения в Колумбии, пишет Local News 8.

Брайан Осорио Сулуага находился на работе, когда начались подземные толчки. Он сел на мотоцикл и отправился домой, однако по дороге увидел обрушившийся жилой комплекс и остановился, чтобы помочь.

Возле разрушенного здания собрались выбежавшие на улицу жильцы и соседи. Осорио подошел к завалам и начал кричать, пытаясь понять, остался ли кто-нибудь внутри. В какой-то момент он попросил окружающих замолчать и услышал слабый голос.

«Да, я здесь. Я с ребенком», — прошептал мужчина из-под обломков.

Осорио и другие добровольцы начали руками разбирать завалы. Путь им преградила огромная бетонная плита. С первой попытки поднять ее не удалось, поэтому несколько человек объединили усилия. Часть добровольцев удерживала плиту, пока остальные освобождали пространство вокруг пострадавших.

Первым они увидели младенца. По словам Осорио, ребенок практически не мог дышать, а его кожа приобрела синевато-фиолетовый оттенок.

Младенца вытащили и передали полицейскому, который отнес его к машине скорой помощи. После этого спасатели и добровольцы продолжили разбирать обломки, чтобы освободить находившегося рядом мужчину. Его также удалось спасти.

Ранее сообщалось, что президент Колумбии лично участвует в ликвидации последствий землетрясения.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно не работать и получать деньги. Как оплачивают простой и когда он незаконен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!