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Общество

До обязательного перехода на цифровые перевозочные документы осталось менее 20 дней

Около 80% российских предпринимателей перейдут на цифровые перевозочные документы
Andriy from Mykolayiv/Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 сентября 2026 года вступит в силу закон, обязывающий бизнес перейти на электронные перевозочные документы, сообщает пресс-служба Минтранса.

Всего к трансформации присоединятся около 80% предпринимателей. По данным Минтранса, к системе уже подключились более 25000 компаний.

«К системе подключены компании из 83 регионов — практически вся страна. Теперь появляется полная картина перемещения грузов: мы видим всех участников, направления и объемы, что позволяет более точно определить узкие места и целенаправленно развивать инфраструктуру, с целью повышения провозной способности», — рассказал заместитель министра транспорта России Борис Ташимов.

Бумажные документы заменят на электронные, оформленные в государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). В ведомстве отметили, что в случае нестабильного подключения документы хранятся у оператора, а после восстановления они передаются в госсистему.

«ГИС ЭПД – это не только цифровой документооборот, а надежный фундамент, на котором будет строиться прозрачная и эффективная логистика будущего. За четыре года работы в добровольном режиме бизнес апробировал все аспекты функционирования платформы», — рассказал генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Илья Перевалов.

Водители будут хранить документы в телефоне.

«Практика показала, что ЭДО значительно ускоряет обмен между участниками логистической цепочки и делает процесс более прозрачным для грузовладельцев», — рассказал директор по взаимодействию с органами власти ГК «Деловые Линии» Юрий Красовский.

В случае отсутствия интернета, введения режима ЧС, перевозки спецгрузов и при взаимодействии с иностранными контрагентами сохранится бумажное оформление.

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