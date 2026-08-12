Трое подростков избили и ограбили прохожего в Петербурге

В Петербурге задержали подростков за нападение на прохожего

В Петербурге задержали троих молодых людей, которые напали на прохожего у дома на проспекте Славы и ограбили. Об этом сообщает 47.news.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе города. Трое молодых людей 15, 17 и 18 лет напали на 43-летнего туриста из Краснодара. Злоумышленники избили мужчину, отобрали у него наручные часы, банковскую карту и 35 тысяч рублей наличными.

Полицейские задержали предполагаемых грабителей спустя несколько часов, часть похищенного удалось изъять. Совершеннолетнего фигуранта отправили в спецприемник, а двух его подельников отпустили под обязательство о явке после опроса. Обстоятельства случившегося устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Ленинградской области 14-летнего подростка заподозрили в нападении с ножом на 29-летнего мужчину.

Ранее красноярские подростки избили прохожего до потери сознания.