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Общество

Трое подростков избили и ограбили прохожего в Петербурге

В Петербурге задержали подростков за нападение на прохожего
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге задержали троих молодых людей, которые напали на прохожего у дома на проспекте Славы и ограбили. Об этом сообщает 47.news.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе города. Трое молодых людей 15, 17 и 18 лет напали на 43-летнего туриста из Краснодара. Злоумышленники избили мужчину, отобрали у него наручные часы, банковскую карту и 35 тысяч рублей наличными.

Полицейские задержали предполагаемых грабителей спустя несколько часов, часть похищенного удалось изъять. Совершеннолетнего фигуранта отправили в спецприемник, а двух его подельников отпустили под обязательство о явке после опроса. Обстоятельства случившегося устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Ленинградской области 14-летнего подростка заподозрили в нападении с ножом на 29-летнего мужчину.

Ранее красноярские подростки избили прохожего до потери сознания.

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