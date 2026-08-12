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Общество

Московский суд оштрафовал Telegram на 14,6 млн руб.

Telegram оштрафован на 14,6 млн руб. за отказ удалить данные об ответах на ЕГЭ
Личный архив

Таганский районный суд Москвы решил оштрафовать Telegram на общую сумму в 14,6 млн руб. за отказ удалить данные о зацеперах, экстремистских организациях и публикацию ответов на ЕГЭ. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд признал Telegram виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.41 КоАП РФ», — говорится в решении суда.

Из материалов дела следует, что в отношении мессенджера составили три протокола об административном правонарушении. В общей сумме по ним назначен штраф в размере 14,6 млн руб.

В конце июня этого года мессенджер был оштрафован на 3,5 млн руб. за неудаление информации, запрещенной к распространению в России. Суд признал компанию Telegram виновной по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за неисполнение владельцем социальной сети обязанности по мониторингу и ограничению доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Ранее житель Нижнего Тагила попал под арест из-за «звезд» в Telegram на 1 тыс. рублей.

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