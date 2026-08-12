Отчим убитого под Калининградом мальчика попросил отправить его на СВО

Сергей Гамма — отчим убитого в Черняховске Калининградской области семилетнего мальчика, выступая с последним словом, попросил суд отправить его в зону СВО, чтобы «искупить свою вину ценой жизни», передает РИА Новости.

«Я прошу суд назначить наказание — направить меня в зону СВО, чтобы я мог компенсировать часть того горя, что не желая принесли мои руки в дом и искупить частично перед семьей и обществом свою вину», — сказал он.

Мужчина также попросил прощения у своей семьи, заявив, что у него не было в мыслях убивать ребенка, а самого мальчика он по-прежнему считает своим сыном.

Мать ребенка — Анастасия Гамма, которая также проходит по делу, попросила назначить ей минимальное наказание, чтобы побыстрее вернуться к дочери.

Суд ушел на перерыв, после чего будет вынесен приговор Сергею и Анастасии Гамме.

Гособвинение ранее запросило у суда пожизненный срок Сергею Гамме в колонии строгого режима, а матери ребенка — 8,5 лет колонии.

В материалах дела отмечается, что во время расследования выяснились факты истязания детей на протяжении нескольких лет. Мужчина при попустительстве матери неоднократно связывал и бил детей, записывая это на камеру мобильного телефона. Сам же Сергей Гамма утверждал, что избиения не носили системный характер и применялись в целях воспитания.

С 29 января по 1 февраля 2025 года отчим, находясь дома в Черняховске, требовал от своего 7-летнего пасынка заняться физическими упражнениями, а за невыполнение наносил удары. Всего было нанесено не менее 35 ударов. Отчим и мать ребенка решили не оказывать медицинскую помощь ребенку, вследствие чего он не выжил. Тогда ими было принято решение положить тело ребенка в сумку и выбросить в воду в болотистой местности. Подсудимый убедил жену сообщить об исчезновении мальчика и вместе с правоохранительными органами активно участвовал в поисках ребенка.

Ранее в Ленобласти мужчина ремнем избил ребенка соседей.