Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Отчим убитого под Калининградом мальчика попросил отправить его на СВО

Отчим убитого в Черняховске мальчика просит «искупить вину» на СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Сергей Гамма — отчим убитого в Черняховске Калининградской области семилетнего мальчика, выступая с последним словом, попросил суд отправить его в зону СВО, чтобы «искупить свою вину ценой жизни», передает РИА Новости.

«Я прошу суд назначить наказание — направить меня в зону СВО, чтобы я мог компенсировать часть того горя, что не желая принесли мои руки в дом и искупить частично перед семьей и обществом свою вину», — сказал он.

Мужчина также попросил прощения у своей семьи, заявив, что у него не было в мыслях убивать ребенка, а самого мальчика он по-прежнему считает своим сыном.

Мать ребенка — Анастасия Гамма, которая также проходит по делу, попросила назначить ей минимальное наказание, чтобы побыстрее вернуться к дочери.

Суд ушел на перерыв, после чего будет вынесен приговор Сергею и Анастасии Гамме.

Гособвинение ранее запросило у суда пожизненный срок Сергею Гамме в колонии строгого режима, а матери ребенка — 8,5 лет колонии.

В материалах дела отмечается, что во время расследования выяснились факты истязания детей на протяжении нескольких лет. Мужчина при попустительстве матери неоднократно связывал и бил детей, записывая это на камеру мобильного телефона. Сам же Сергей Гамма утверждал, что избиения не носили системный характер и применялись в целях воспитания.

С 29 января по 1 февраля 2025 года отчим, находясь дома в Черняховске, требовал от своего 7-летнего пасынка заняться физическими упражнениями, а за невыполнение наносил удары. Всего было нанесено не менее 35 ударов. Отчим и мать ребенка решили не оказывать медицинскую помощь ребенку, вследствие чего он не выжил. Тогда ими было принято решение положить тело ребенка в сумку и выбросить в воду в болотистой местности. Подсудимый убедил жену сообщить об исчезновении мальчика и вместе с правоохранительными органами активно участвовал в поисках ребенка.

Ранее в Ленобласти мужчина ремнем избил ребенка соседей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно не работать и получать деньги. Как оплачивают простой и когда он незаконен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!