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Общество

В Абхазии задержан инструктор тургруппы после гибели подростка из Москвы

Задержан инструктор, организовавший поход в горы, в котором погиб мальчик из РФ
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Абхазии задержали инструктора туристической группы после гибели в горах 15-летнего подростка из Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел республики Роберта Киута.

Он подчеркнул, что тургруппа пошла в горы без уведомления каких-либо служб, причем маршрут должен был быть заранее подготовлен и согласован.

«Инструктор будет нести соответствующую ответственность за произошедшее. <...> В настоящий момент инструктор задержан, по нему проводятся следственные мероприятия», — отметил Киут.

Он пояснил, что подросток погиб, сорвавшись со скалы.

По словам Киута, в настоящее время выявлено множество нарушений со стороны организаторов похода и все виновные понесут наказание.

Инцидент произошел 10 августа в горах Гулрыпшского района Абхазии. По информации районной прокуратуры, 15-летний мальчик в составе группы из 14 человек приехал из Москвы с тренером-инструктором. Туристы занимались альпинизмом в высокогорном селе Амткел.

После окончания занятий подросток остался развязывать страховочные тросы. В ведомстве добавили, что там, где был натянут один экспериментальный трос, подросток подтянулся к страховочному узлу, которым было обтянуто дерево, однако сам же по ошибке его расстегнул. В результате веревка, которая была натянута, стянулась и стянула мальчика вниз со скалы, и он погиб на месте.

Ранее девочка из Москвы умерла, упав в бассейн в Абхазии.

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