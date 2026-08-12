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Общество

Стало известно о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на Новороссийск

Минздрав: в больницах Новороссийска находятся 12 пострадавших при атаке БПЛА
Shutterstock/FOTODOM

В больницах Новороссийска находятся 12 пострадавших от атаки украинских БПЛА. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, состояние двух человек медики оценивают как тяжелое.

Кузнецов добавил, что все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал о восьми пострадавших после удара по Новороссийску, включая одного несовершеннолетнего. Еще один ребенок в возрасте восьми лет получил несовместимые с жизнью ранения.

Дроны и безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Новороссийск в ночь на 12 августа. Как рассказал глава города Андрей Кравченко, все службы были приведены в состояние максимальной готовности. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки сбитых БПЛА попали в шесть жилых домов и одно коммерческое здание. Также фрагменты беспилотников нашли на территории строительной площадки. Кроме того, в городе обрушился путепровод.

Ранее Новороссийск остался без холодной и горячей воды после атаки беспилотников ВСУ.

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