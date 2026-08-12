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Общество

Жители Новороссийска временно остались без воды после атаки ВСУ

Новороссийск остался без холодной и горячей воды после атаки беспилотников ВСУ
Виталий Тимкив/РИА Новости

Водоснабжение временно прекращено в Новороссийске из-за повреждения магистрального трубопровода в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила Автономная теплоэнергетическая компания (АТЭК) в своем Telegram-канале.

В компании добавили, что из-за отсутствия холодной воды, необходимой для работы оборудования, также временно приостановили подачу горячего водоснабжения по всему городу.

Сроки восстановления подачи в АТЭК пока не назвали, однако добавили, что специалисты контролируют ситуацию и восстановят подачу горячей воды сразу же после возобновления холодного водоснабжения и возможности запуска оборудования.

Дроны и безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск в ночь на 12 августа. Как рассказал глава города Андрей Кравченко, все службы были приведены в состояние максимальной готовности. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки сбитых БПЛА попали в шесть жилых домов и одно коммерческое здание. Также фрагменты беспилотников нашли на территории строительной площадки.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атаки украинских войск на Новороссийск пострадали восемь человек, включая одного несовершеннолетнего. Еще один ребенок в возрасте восьми лет получил несовместимые с жизнью ранения.

Ранее в Новороссийске из-за атаки ВСУ обрушился путепровод.

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