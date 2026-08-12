Сбер поддержал более 200 храмов в России, сообщает пресс-служба банка.

Волонтеры Сбера помогают восстановить и благоустроить около 30 храмов, а еще 173 подключили к сервисам для добровольных пожертвований.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, сохранение храмов – вклад в сохранение истории, культуры и духовных ценностей.

«Благодаря удобным сервисам каждый человек может внести свой вклад в сохранение объектов духовного и культурного наследия России. Когда технологии помогают человеку легко реализовать желание помогать, культура добрых дел получает новое развитие и объединяет еще больше людей», — сказал он.

Всего на платформе «Волонтеры Сбера» зарегистрировано более 47 тыс. добровольцев, которые ежегодно помогают более чем 3 млн человек по всей России.

Как отметили в банке, цифровые сервисы Сбера помогают сделать участие в добрых делах доступнее. Благодаря одному из сервисов желающие могут найти на карте объект культурного наследия и направить добровольное пожертвование. Еще один сервис помогает сделать пожертвование с помощью QR-кода, размещенного на территории храма.