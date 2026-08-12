Личинок мухи извлекли из головы ребенка новосибирские врачи

В Новосибирске врачи спасли девочку, у которой в ране после укуса мухи завелись личинки. Об этом сообщает kp.ru.

Ребенка доставили в больницу в ночь на 12 августа, хирурги удалили личинок и обработали рану, сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Как пояснил kp.ru кандидат медицинских наук Яков Новоселов, для Сибири такие случаи редкость, местные насекомые крайне редко откладывают личинки в места укусов. Он предположил, что это могла быть муха-журчалка, которая иногда встречается в регионе.

Медик предупредил, при любом подозрительном укусе нужно сразу обращаться к врачу.

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