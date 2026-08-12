Россиянам назвали средний чек на премиальный отдых на Мальдивах

Средний чек на премиальные туры на Мальдивы из России в первом полугодии 2026 года вырос на 5% и достиг 615,6 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в сервисе планирования индивидуальных путешествий Onlinetours Premium.

По данным компании, спрос на премиальные направления традиционно сосредоточен вокруг нескольких стран. В топ-5 по объему бронирований вошли Турция, Мальдивы, Египет, Вьетнам и Таиланд.

Среди экзотических направлений самый высокий средний чек зафиксирован на Мальдивах — 615,6 тыс. рублей. Доля направления в общем объеме бронирований увеличилась с 8 до 11%. На втором месте по стоимости оказалась Индонезия со средним чеком 583,3 тыс. рублей, на третьем — Сейшельские острова с показателем 521,8 тыс. рублей.

До этого тревел-эксперт платформы «Адвентура» Юлия Климакова посоветовала для первого путешествия за границу выбирать массовые туристические направления с хорошо развитой инфраструктурой. По ее мнению, Турция и Египет — классический пример.

Ранее сообщалось, что россияне вместо Кубы летят на Мадагаскар и Фиджи.