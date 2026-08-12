Власти Таиланда приостановили ​​выдачу в стране лицензий на оружие

Глава правительства и министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чанвиракун приостановил выдачу в стране лицензий на огнестрельное оружие. Об этом сообщает таиландская англоязычная газета The Nation.

Премьер-министр приказал ужесточить меры контроля и наказания за нарушения в случае незаконного владения оружием. Он отдал распоряжение прекратить продлевать лицензии на его ношение, поскольку часть из них должна быть пересмотрена. Глава правительства подчеркнул, что зарегистрированное огнестрельное оружие должно храниться дома у его владельцев, и с ним нельзя появляться в общественных местах.

Власти королевства намерены ввести специальный период, в течение которого граждане смогут сдать нелегальное оружие. Одновременно с этим правоохранительные органы усилят досмотры на дорогах для его выявления.

7 августа сообщалось, что один из учеников девятого класса широко известной в Таиланде средней школы Тхепсирин Нонтхабури на окраине Бангкока устроил стрельбу в школе, сделав более 30 выстрелов из пистолета. В результате стрельбы не выжили семь человек, включая самого стрелявшего.

Ранее в Таиланде экс-депутат открыл стрельбу в правительственном здании.