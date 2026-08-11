В Кемеровской области врач решил купить машину и потерял 10,5 млн рублей

В Междуреченске мужчина лишился почти 10,5 млн рублей при покупке авто

Житель Кемеровской области стал жертвой мошенников, решив купить автомобиль. Об этом сообщает глава города Междуреченска Павел Камбалин.

Молодой человек, работающий врачом, попытался купить транспортное средство через интернет. Он нашел компанию, которая должна была перевезти машину из другой страны в Россию.

После заключения сделки «сотрудники» часто отправляли мужчине разные поддельные документы, среди них – бумаги, подтверждающие отправку автомобиля, акт технического осмотра и другие.

При этом на некоторых этапах доставки возникали проблемы, из-за которых медработник платил компании дополнительные суммы. Например, некоторые платежи якобы не приходили получателю.

В результате междуреченец отдал неизвестным почти 10,5 миллионов рублей. Позже мужчина понял, что его обманули.

По мнению Камбалина, эта ситуация показала, что аферисты находят подход к людям разных возрастов. Он призвал проявлять бдительность.

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