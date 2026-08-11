«Аэрофлот» прокомментировал гневное видео Волочковой

В «Аэрофлоте» объяснили, почему Волочкова не попала на рейс до Мальдив

Авиакомпания «Аэрофлот» объяснила, почему Анастасия Волочкова не попала на рейс до Мальдив. Комментарий опубликован в официальном Telegram-канале перевозчика.

По данным авиакомпании, посадка на рейс Москва — Мале завершилась в 22:15. Два опоздавших пассажира подошли к выходу на посадку в 22:18, когда их уже не могли пустить на борт. В «Аэрофлоте» заявили, что с самого начала посадки они у выхода не появлялись, а за две минуты до ее окончания все еще находились в ресторанной зоне терминала. Время окончания посадки было указано на талонах и табло, а объявления транслировались по громкой связи, отметил авиаперевозчик.

«Отдельно на посадку данного рейса приглашали опаздывающих пассажиров», — добавил «Аэрофлот».

10 августа Волочкова опубликовала гневное видео из аэропорта. Экс-балерина заявила, что не попала на рейс до Мальдив вместе со своим директором, хотя сидела в шаге от посадки и не слышала объявлений. Она также упомянула, что вместе с ними не пустили в самолет семью из Таджикистана с детьми. Произошедшее Волочкова назвала «беспределом».

Ранее Волочкова столкнулась с новыми трудностями при попытке улететь на Мальдивы.