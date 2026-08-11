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Общество

Избавленная от «маски Бэтмена» девочка из США выучила русские слова

Избавленная от «маски Бэтмена» Луна Феннер выучила слова на русском языке
Александр Демьянчук/ТАСС

Гражданка США Луна Феннер, получившая прозвище «девочка с маской Бэтмена» из-за гигантского врожденного невуса на лице, выучила несколько слов на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, 11 августа журналисты обратились к американке с просьбой сказать несколько слов на русском языке. Затем мама девочки Кэрол Феннер перевела ей эту просьбу по-английски. После этого ребенок с улыбкой сказал «привет» и «спасибо».

До этого в частной клинике Санкт-Петербурга, где Луна находилась на лечении, сообщили, что 5 августа американке сняли швы и повязки после заключительной операции по удалению остатков невуса и рубцов, которая состоялась 22 июля. Врачи констатировали, что «маска Бэтмена» снята.

Впервые Луна Феннер приехала в Россию вместе с родителями в 2019 году. За сложную операцию по удалению огромного невуса взялись врачи государственной больницы в Краснодаре. В 2021 году первый этап лечения завершился, и ребенок с семьей вернулись на родину. В 2024 году девочку вновь привезли в Россию, на этот раз, чтобы получить помощь в частной клинике в Санкт-Петербурге. Врачи провели ребенку пять пластических операций.

Ранее четверо детей в российской семье родились с родимыми пятнами в форме летучей мыши.

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