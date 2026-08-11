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Общество

Стала известна судьба водителя, сбившего в Москве PR-директора журнала «Москвичка»

Водитель, сбивший в Москве PR-директора журнала «Москвичка» Чаковскую, задержан
katechak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Водителя грузового автомобиля, сбившего PR-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую в центре Москвы и скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия, задержали. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.

«Водитель, сбивший Чаковскую, задержан, с ним работают правоохранители», — сказал источник агентства.

Чаковскую после ДТП госпитализировали в Боткинскую больницу. Она находится в реанимации. По данным SHOT, медики диагностировали у нее перелом основания черепа и множественные ушибы.

До этого стали известны подробности происшествия. Все произошло утром на Ходынской улице в Пресненском районе столицы. Чаковская переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее совершил наезд грузовик. Водитель скрылся с места происшествия.

Ранее появилось последнее видео экстремальной поездки байкерши, попавшей под колеса на ТТК.

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