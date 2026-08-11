В НАК раскрыли число терактов, предотвращенных на объектах ТЭК с начала года

НАК: в РФ с начала года предотвратили 66 терактов на объектах транспорта и ТЭК

Более 60 диверсионно-террористических актов предотвратили на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в России с начала текущего года. Об этом сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).

Во вторник, 11 августа, председатель НАК и директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников провел заседание комиссии. На встрече обсуждался вопрос обеспечения защиты объектов ТЭК, транспорта и атомного энергопромышленного комплекса.

Как отметил Бортников, в настоящее время профильные структуры проводят значительную работу по совершенствованию системы мер противодействия возникающим угрозам. При этом он обратил внимание, что Украина начала наращивать интенсивность террористических атак. Бывает, что Киеву удается преодолеть систему защиты российских объектов инфраструктуры. Тогда ударам подвергаются соответствующие сооружения не только вблизи зоны боевых действий, но и на существенном удалении от нее.

«Только в этом году правоохранительными органами предотвращено 49 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и 17 — на объектах топливно-энергетического комплекса», — отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что по обвинению в причастности к подготовке и совершению таких преступлений были задержаны 150 человек.

25 июля в Следственном комитете РФ рассказали, что несовершеннолетних все чаще вовлекают в преступления террористической направленности путем угроз и обмана. Злоумышленники запугивают подростков тем, что они якобы уже преступили закон, и угрожают привлечением к уголовной ответственности их самих и их родителей.

Ранее в Приморском крае задержали подростков, собиравших данные для терактов против военнослужащих.