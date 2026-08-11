Всесезонный курорт Сбера назвали эталоном экотуризма в России

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» получил «зеленый» сертификат и знак соответствия российской системе экологической сертификации объектов недвижимости ESGB, сообщает пресс-служба банка.

Курорт оценивали по стандарту СТО «Экоотель». Экспертная комиссия оценила комплексный подход курорта к сохранению экосистемы Алтая. Особо комиссия выделила сохранение и восстановление экосистем, эффективное использование ресурсов, а также социальную ответственность и поддержку региона.

По словам заместителя председателя правления Сбера Станислава Кузнецова, устойчивое развитие курорта – это ежедневная работа и большая ответственность.

«Независимые эксперты ESGB подтвердили: нам удалось создать пространство, где премиальный сервис и забота об окружающей среде неразделимы, а туризм гармонично интегрирован в природную среду», — сказал он.

Также генеральный директор АНО «Национальный институт развития экологичного и энергоэффективного строительства» Екатерина Кузнецова отметила, что система оценки достаточно строгая и требует доказательства позитивных воздействий на природу и общество.

«Курорт «Манжерок» продемонстрировал высокие результаты по всем пяти категориям оценки. Это образцовый пример доказанного статуса «зеленого» отеля в России», — сказала она.

По словам генерального директора курорта «Манжерок» Валентины Скляр, получение «зеленого» сертификата – подтверждение философии курорта.

«Алтай — уникальное место силы, и наша главная обязанность — сохранить его первозданную красоту для будущих поколений», — сказала она.