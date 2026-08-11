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Общество

Пенсионер из Петербурга скидывал оружие в пруд в парке Победы

Mash: в Петербурге пенсионер избавился от арсенала оружия, скидывая его в пруд
Global Look Press

В Петербурге задержали пенсионера, который избавлялся от арсенала оружия, скидывая пистолеты и патроны в пруд Московского парка Победы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Московском районе, правоохранители получили сообщение о подозрительном мужчине, который бросал в воду предметы, похожие на оружие. Через полчаса его задержали.

По предварительным данным, таким образом пожилой петербуржец пытался утилизировать боеприпасы, оставшиеся после отца. В его квартире нашли еще два пистолета, 75 патронов, комплектующие и две банки с порохом весом более 300 граммов. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

До этого в Иркутской области 37-летний местный житель вырыл под своим домом подземный бункер, где хранил оружие и боеприпасы, готовясь к «катастрофе».

Ранее в Донецке мужчина разгуливал по улице с арсеналом оружия в пакетах.

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