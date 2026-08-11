Иностранные специалисты подали сотни заявок на переезд в Россию

Чупшева: иностранные специалисты подали свыше 600 заявок на переезд в Россию

С апреля этого года иностранные специалисты подали 658 заявок на переезд в РФ по программе «Время жить в России». Об этом сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

По ее словам, это специалисты из Азии, и Ближнего Востока, Европы, США, Канады. Средний возраст участников — 25-45 лет.

Чупшева уточнила, что отбором заявок и сопровождением желающих переехать иностранных граждан занимается специализированное агентство.

Глава АСИ подчеркнула, что Россия готова принять перспективных ученых, спортсменов, деятелей культуры, представителей креативных индустрий, а также студентов с высокими результатами в учебе.

Программа для привлечения иностранных специалистов «Время жить в России» заработала 15 апреля. Сервис открывает «зеленый коридор» для талантливых иностранцев, готовых внести вклад в развитие экономики, науки и культуры РФ.

Ранее в посольстве России рассказали о желании немцев переехать в Россию.