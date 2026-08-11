Россиянам назвали главные ошибки, которые мешают при онлайн-знакомствах

При онлайн-знакомстве человек производит первое впечатление на потенциального собеседника еще до начала переписки. На желание пользователя начать общение оказывают влияние фотографии и короткое описание в профиле. Об этом газете «Известия» рассказала PR-директор сервиса онлайн-знакомств «Мамба» Наталья Красильникова.

Эксперт объяснила, что анкета на сайте знакомств работает как визитная карточка, которую пользователи оценивают всего за несколько секунд. Распространенной причиной отказа от онлайн-знакомства становится содержание профиля. Многие пользователи негативно воспринимают наличие жестких требований к потенциальному партнеру.

«У мужчин это часто проявляется в виде критики женщин или категоричных заявлений о том, каким должен быть партнер. В женских анкетах аналогично могут отталкивать длинные списки требований к будущему избраннику. Такие формулировки создают впечатление конфликта еще до начала общения», — предупредила специалист.

По ее словам, интерес к профилю снижают и нечеткие или неудачные фотографии. Красильникова призвала не публиковать кадры с алкоголем, в плавках, в домашней обстановке или из ночных клубов. Женщинам также не рекомендуется делиться снимками с чужими букетами.

Не менее важную роль играет заполненность анкеты. Так, многие мужчины не указывают информацию о своем росте, считая ее несущественной. Однако некоторые пользователи воспринимают этот пробел как попытку скрыть данные.

Для того чтобы создать удачный профиль, эксперт посоветовала оценивать свою страницу со стороны. Можно попросить друзей противоположного пола честно рассказать, какое впечатление производит анкета, а затем исправить все недостатки.

До этого оператор МегаФон предупредил в беседе с «Газетой.Ru», что мошенники начали предлагать одиноким россиянам вкладывать деньги в несуществующие инвестиционные проекты. Стать жертвой может любой человек, с которым злоумышленникам удалось установить доверительные или даже близкие отношения. Они создают видимость заинтересованности и даже заботы о «партнере». При этом в особой группе риска те, кто уже столкнулся с финансовыми потерями, находится в уязвимом эмоциональном состоянии и ищет способ заработать.

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