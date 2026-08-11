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Общество

Голопристанский округ обесточен уже 10 дней из-за обстрелов ВСУ

Мирошник: большинство населенных пунктов Херсонской области остаются без света
Илья Питалев/РИА Новости

Большинство населенных пунктов Голопристанского округа Херсонской области остаются без света уже 10 дней после повреждения объектов энергетики ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, в Запорожской области из-за отключений электричества, и, как следствие, нарушения водоснабжения, был введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Мирошник добавил, что из-за сложившейся в Херсонской области энергосистема Крыма столкнулась с беспрецедентной нагрузкой, поэтому веерные отключения электричества происходили во всех районах полуострова.

В конце июля в компании «Херсонэнерго» сообщили, что технологические нарушения в энергосистеме Запорожской области привели к тому, что 14 муниципалитетов Херсонской области оказались обесточены.

Подконтрольная России территория Херсонской области постоянно подвергается обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 29 июня украинские военные нанесли минометный удар по многоэтажному дому в Каховке.

Ранее сообщалось, что российская армия держит под контролем движение ВСУ в Херсонской области.

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