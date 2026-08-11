Спортсмены из Подмосковья завоевали четыре медали на Всероссийской спартакиаде

Подмосковные бадминтонисты привезли четыре медали с Всероссийской спартакиады

Спортсмены из Московской области завоевали четыре медали на II Всероссийской спартакиаде по бадминтону «Спартакиада народов России», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В очном разряде золото завоевал Артур Печенкин. В парном разряде первое место досталось дуэту Артура Печенкина и Глеба Степакова. Также в парном разряде серебро взяли Глеб Степаков и Екатерина Малькова, а две бронзы в одиночном разряде досталось Владиславу Добычкину и Алине Бусыгиной.

Всего в турнире приняли участие 125 спортсменов из 18 регионов России.

Соревнования проходили с 5 по 10 августа в Екатеринбурге в рамках госпрограммы «Спорт России».