Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Спортсмены из Подмосковья завоевали четыре медали на Всероссийской спартакиаде

Подмосковные бадминтонисты привезли четыре медали с Всероссийской спартакиады
Национальная Федерация Бадминтона России

Спортсмены из Московской области завоевали четыре медали на II Всероссийской спартакиаде по бадминтону «Спартакиада народов России», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В очном разряде золото завоевал Артур Печенкин. В парном разряде первое место досталось дуэту Артура Печенкина и Глеба Степакова. Также в парном разряде серебро взяли Глеб Степаков и Екатерина Малькова, а две бронзы в одиночном разряде досталось Владиславу Добычкину и Алине Бусыгиной.

Всего в турнире приняли участие 125 спортсменов из 18 регионов России.

Соревнования проходили с 5 по 10 августа в Екатеринбурге в рамках госпрограммы «Спорт России».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как создать ТСЖ в многоквартирном доме? Инструкция для активных жильцов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!