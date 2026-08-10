Косметолог объяснила, помогает ли коллаген в банках и капсулах

Коллаген — один из самых популярных нутрицевтиков последних лет. Одни считают его секретом молодости, другие — маркетинговым ходом. Истина посередине, рассказала «Газете.Ru» Яна Чернова, врач-косметолог «Олимп Клиник».

После 25 лет синтез собственного коллагена снижается. Он отвечает за плотность и упругость кожи, прочность связок и соединительной ткани. Но организм не усваивает коллаген в неизменном виде — он расщепляет его до аминокислот и пептидов, которые затем используются для синтеза собственного коллагена.

Принципиальное значение имеет качество продукта. Наиболее изученной формой является гидролизованный коллаген, который легче усваивается.

«Я рекомендую обращать внимание именно на наличие гидролизованного коллагена в составе — это один из ключевых критериев качества, — пояснила Чернова. — В своей практике я отдаю предпочтение продуктам с коллагеном II и III типа. III тип важен для кожи, II — для суставов и хрящей».

Косметолог не рекомендует коллаген всем подряд, но есть пациенты, которым он особенно полезен.

Первая группа — люди с дисплазией соединительной ткани. У них нарушена структура коллагеновых волокон, кожа быстрее теряет упругость. Им важно обеспечить организм достаточным количеством белка и аминокислот.

Вторая группа — пациенты, которым проводят коллагенстимулирующие процедуры: инъекции полимолочной кислоты, RF-лифтинг и другие методики, запускающие неоколлагеногенез. «Я рекомендую сочетать их с приемом качественного гидролизованного коллагена как частью комплексной программы», — сказала врач.

При этом коллаген — не волшебная таблетка. Если организму не хватает белка, витамина С, железа, меди или цинка, полноценный синтез собственного коллагена невозможен.

«Мы всегда оцениваем организм комплексно, а не рассчитываем на одну добавку», — подчеркнула Чернова.

По мнению врача, качественный гидролизованный коллаген — не маркетинговая уловка, а рабочий инструмент при грамотном применении. Он не заменяет косметологические процедуры, но может стать частью стратегии сохранения качества кожи и поддержания ее естественного обновления.

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