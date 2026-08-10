Отца посадили в тюрьму после того, как он убивал котят дочери в качестве наказания

Во Флориде 48-летнего Дэвида Шаретта по обвинению в жестоком обращении с животными. По версии следствия, мужчина убивал домашних котят, чтобы наказать свою 14-летнюю дочь за плохое поведение, пишет Daily Star.

О предполагаемом насилии стало известно после того, как девочка позвонила в службу 911. Она рассказала, что видела, как отец издевался над двухмесячным котенком по кличке Луна. По ее словам, мужчина держал животное под проточной водой, ударил флаконом лака для ногтей и поместил в сушильную машину. Котенок выжил и сейчас восстанавливается.

Во время разговора с полицейскими Шаретт утверждал, что кошка здорова и ее необходимо было лишь искупать. Однако показания дочери, по словам следователей, указывали на неоднократные случаи жестокого обращения с животными.

Шериф округа Ли Кармайн Марсено сообщил, что девочка рассказала полицейским: когда она плохо себя вела или попадала в неприятности, отец якобы убивал ее котят.

Следствие также выясняет обстоятельства гибели еще двух животных. По данным полиции, один котенок умер в после неоднократных ударов и контакта с тканью, пропитанной отбеливателем. Другой, предположительно, погиб после получения ожогов от фена. Останки двух котят были обнаружены захороненными возле дома.

Члены семьи заявили, что раньше не обращались в полицию, поскольку боялись возможной реакции мужчины. Дэвида поместили под стражу. Ему предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах.

Ранее полицейские спасли более 30 кошек, живших на лодке.