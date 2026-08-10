Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Отца посадили в тюрьму после того, как он убивал котят дочери в качестве наказания

В США отец убивал котят дочери и попал за решетку
sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

Во Флориде 48-летнего Дэвида Шаретта по обвинению в жестоком обращении с животными. По версии следствия, мужчина убивал домашних котят, чтобы наказать свою 14-летнюю дочь за плохое поведение, пишет Daily Star.

О предполагаемом насилии стало известно после того, как девочка позвонила в службу 911. Она рассказала, что видела, как отец издевался над двухмесячным котенком по кличке Луна. По ее словам, мужчина держал животное под проточной водой, ударил флаконом лака для ногтей и поместил в сушильную машину. Котенок выжил и сейчас восстанавливается.

Во время разговора с полицейскими Шаретт утверждал, что кошка здорова и ее необходимо было лишь искупать. Однако показания дочери, по словам следователей, указывали на неоднократные случаи жестокого обращения с животными.

Шериф округа Ли Кармайн Марсено сообщил, что девочка рассказала полицейским: когда она плохо себя вела или попадала в неприятности, отец якобы убивал ее котят.

Следствие также выясняет обстоятельства гибели еще двух животных. По данным полиции, один котенок умер в после неоднократных ударов и контакта с тканью, пропитанной отбеливателем. Другой, предположительно, погиб после получения ожогов от фена. Останки двух котят были обнаружены захороненными возле дома.

Члены семьи заявили, что раньше не обращались в полицию, поскольку боялись возможной реакции мужчины. Дэвида поместили под стражу. Ему предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах.

Ранее полицейские спасли более 30 кошек, живших на лодке.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу вести воинский учет после всех изменений. Гайд по общению с военкоматами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!