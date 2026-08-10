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Общество

Московский пенсионер три недели ездил по квартирам мошенников и оставлял им деньги

В Москве пенсионер отдал мошенникам 18 млн рублей
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

В Москве 79-летний пенсионер перешел по неизвестной ссылке и в течение трех недель развозил свои сбережения по чужим квартирам. Об этом сообщает Измайловская межрайонная прокуратура.

Пожилой мужчина перешел по неизвестной ссылке в сети после чего с ним связалась незнакомка, представившаяся сотрудницей службы по борьбе с мошенниками. Она переключила его на «специалиста финансового органа», которому пенсионер подробно рассказал о своих накоплениях и счетах в банках.

Лжефинансист убедил пенсионера, что хранить деньги в банке опасно. Потерпевший по указанию злоумышленников установил приложение для «безопасного общения», снял все сбережения и в течение трех недель частями развозил их по адресам, которые давали мошенники, оставляя суммы в указанных местах, в том числе в духовке плиты.

Москвич был уверен, что таким образом спасает средства, передавая их на «безопасный счет». Общий ущерб составил 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее девушка из Кузбасса решила оформить соцпособие и лишилась 9 млн рублей.

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