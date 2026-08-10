Московский пенсионер три недели ездил по квартирам мошенников и оставлял им деньги

В Москве 79-летний пенсионер перешел по неизвестной ссылке и в течение трех недель развозил свои сбережения по чужим квартирам. Об этом сообщает Измайловская межрайонная прокуратура.

Пожилой мужчина перешел по неизвестной ссылке в сети после чего с ним связалась незнакомка, представившаяся сотрудницей службы по борьбе с мошенниками. Она переключила его на «специалиста финансового органа», которому пенсионер подробно рассказал о своих накоплениях и счетах в банках.

Лжефинансист убедил пенсионера, что хранить деньги в банке опасно. Потерпевший по указанию злоумышленников установил приложение для «безопасного общения», снял все сбережения и в течение трех недель частями развозил их по адресам, которые давали мошенники, оставляя суммы в указанных местах, в том числе в духовке плиты.

Москвич был уверен, что таким образом спасает средства, передавая их на «безопасный счет». Общий ущерб составил 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

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