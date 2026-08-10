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Общество

Власти Тюменской области сообщили о пожаре на предприятии после падения дронов

Моор: на территории одного из предприятий в Тюменской области начался пожар
Николай Хижняк/РИА Новости

В Тюменской области на территории одного из промышленных предприятий начался пожар после падения беспилотников на территории. Об этом рассказал губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

«В результате падения нескольких БПЛА на территории одного из промышленных предприятий в Тюменской области произошло возгорание. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Глава региона отметил, что ситуация находится на его личном контроле. Моор также напомнил о запрете распространения фото и видео дронов, их обломков и последствий атак. Приближаться к обломкам беспилотников опасно для жизни, заключил он.

Несколько часов назад МЧС Тюменской области сообщило о введении на территории региона режима беспилотной опасности.

До этого глава концерна «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников заявил, что для уничтожения беспилотников в российском небе вертолеты подходят лучше дронов-перехватчиков.

Ранее в Словакии на военном полигоне Загорье произошел пожар.

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