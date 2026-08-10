Глава ПСБ Фрадков назвал расчеты фактором конкуренции в мировой торговле

Введенные ограничения ни разу не лишили А7 возможности исполнить обязательства перед клиентами. Об этом в интервью РБК заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.

По его словам, финансовый суверенитет должен быть экономически целесообразным, а новая инфраструктура не должна существовать только как государственный ответ на ограничения. Он считает, что она должна быть прибыльной и востребованной экспортерами и импортерами.

Фрадков заявил, что расчеты становятся фактором конкуренции в мировой торговле. Он уточнил, что страны конкурируют не только качеством товаров, стоимостью кредитов и условиями страхования. Возможность гарантированно провести платеж также влияет на торговлю.

Глава ПСБ отметил, что мировая система расчетов перестала быть единой. Вместо универсальной инфраструктуры формировался набор национальных, региональных и межрегиональных систем. В мае 2020 года цифровые валюты центральных банков изучали или разрабатывали 35 государств. Сейчас таких стран насчитывается 146.

По его мнению, переход на национальные валюты сам по себе не обеспечивает финансовую независимость. Зависимость может сохраняться от внешнего комплаенса, решений по ликвидности и иностранной инфраструктуры. Он считает, что значение имеет не только валюта платежа, но и контроль над всем расчетным маршрутом.

Он напомнил, что А7 строится как распределенная система, инфраструктура которой объединяет расчетные центры, финансовые институты, торговые и юридические конструкции в разных юрисдикциях. Системой пользуются 15 тыс. компаний. При этом через нее проходит до 2 тыс. платежей в день.

По его словам, в основе экономики А7 лежит управление собственной расчетной цепочкой. Так, комиссия составляет 0,3% плюс НДС. При этом А7 управляет всей операцией и не передает ее последовательно от одного посредника к другому. С начала работы компания перечислила 25,5 млрд рублей налогов.

Фрадков также заявил о спросе на альтернативные расчетные механизмы за пределами России. Такой запрос существует в странах Африки, Латинской Америки и Азии. По его словам, в этих странах платежи становятся уязвимым местом внешней торговли.