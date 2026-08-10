В США тренера по танцам обвинили в изнасиловании подростков

В США арестовали 23-летнюю инструктора по танцам по обвинению в насилии над двумя подростками в своей студии, а также в откровенной переписке с ними. Об этом сообщает People.

Эмили Прайор Альбино, работавшая в танцевальной студии X-Treme Dance Studio в городе Лорел, предстала перед судом по обвинению в четырех эпизодах насилия и домогательствах в отношении несовершеннолетних.

Расследование началось 4 августа, когда полиции стало известно, что тренер по танцам изнасиловала двух подростков во время занятий в студии, педагог также вела с пострадавшими переписку непристойного содержания. Детективы проверяют, были ли у инструктора другие жертвы, имена и возраст пострадавших не разглашаются.

Суд заключил фигурантку под стражу под залог в 110 тысяч долларов.

До этого в США учительница изнасиловала трех школьников.

Ранее учительница года совращала школьника и оказалась за решеткой.