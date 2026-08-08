Победители Международной олимпиады по ИИ вернулись в Россию

Российские школьники, ставшие победителями на Международной олимпиаде по ИИ (IOAI), вернулись в Россию, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

В этом году национальная сборная в третий раз подряд стала победителем олимпиады, завоевав 7 золотых и 1 бронзовую медали. К соревнованиям команду традиционно готовили эксперты Центрального университета и Альянса в сфере ИИ, куда входит, в том числе, Т-Банк.

В аэропорту Шереметьево ребят встречали родители, друзья, журналисты и глава Т-Банка Станислав Близнюк.

По его словам, победа на Международной олимпиаде по ИИ – это большое достижение для ребят, Центрального университета и всей России.

«Победа на такой олимпиаде вызывает восхищение и гордость. Я хочу пригласить вас на работу в Т-Банк, это усилит нас и пойдет на пользу обществу, и мы вас, в свою очередь, много чему научим», — отметил Близнюк.

Также глава Т-Банка поблагодарил родителей школьников. В этом году член сборной России, абитуриент Центрального университета Михаил Вершинин во второй раз подряд завоевал золотую медаль Международной олимпиады по ИИ.

Всего в финале олимпиады приняли участие 473 школьника из 106 стран мира, среди которых Китай, Австралия, Дания, Казахстан, Швеция, Новая Зеландия, Колумбия и другие.

Отмечается, что в этом году в олимпиаде приняло участие на 64% больше школьников, чем в прошлом году.

Напомним, Международная олимпиада по ИИ проводится с 2024 года. В этом году она проходила в Казахстане с 2 по 7 августа.