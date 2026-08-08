Мигрант обманом заманил к себе домой молодую мать и изнасиловал

В Британии мигрант вызвал женщине такси и изнасиловал ее

В Британии суд вынес приговор 25-летнему иностранцу, который надругался над женщиной. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в Манчестере. Вместе с другом Мохаммед Аль Масри подошел к пострадавшей и стал осыпать комплиментами, но ей это не понравилось. Молодые люди предложили молодой матери вызвать машину.

Увидев, что они вводят ее адрес в приложении, женщина успокоилась. Она села в такси вместе с мужчинами, но по пути почувствовала, что что-то не так, поэтому отправила свою геолокацию возлюбленному.

Как рассказал водитель машины, из-за алкогольного опьянения пассажирка потеряла сознание прямо в авто, и мужчины помогли ей выйти. Далее Аль Масри поднял пострадавшую в свою квартиру, где изнасиловал на глазах у друга.

«Я помню, как не могла пошевелиться, потому что меня парализовал страх», – рассказала о своих ощущениях в этот момент женщина.

К этому моменту ее возлюбленный уже позвонил в полицию. В результате правоохранители ворвались в квартиру и освободили пострадавшую.

Аль Масри задержали. Выяснилось, что он попал в Великобританию два года назад и официально может проживать на территории королевства до 2029-го года. Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы.

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