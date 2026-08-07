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Общество

Стало известно, когда Верховный суд РФ рассмотрит иск «Родины» против «Яблока»

Иск об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» рассмотрят 10 августа
Александр Полегенько/РИА Новости

Верховный суд России на следующей неделе рассмотрит иск партии «Родина», требующей отменить регистрацию федерального списка кандидатов в депутаты нижней палаты парламента от партии «Яблоко». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд <...> назначил разбирательство по административному делу об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты <...> от партии «Яблоко» на 10 августа 2026 года», — заявил источник агентства.

7 августа депутат Государственной думы РФ от партии «Родина» Алексей Журавлев рассказал, что политическое объединение обратилось в Верховный суд России с исковым заявлением о снятии «Яблока» с предстоящих парламентских выборов. По словам законодателя, партия «Яблоко» пытается поставить РФ на колени перед коллективным Западом. Также он отметил, что данное политическое объединение имеет иностранное финансирование и занимается «экстремизмом». Председателя «Яблока» Николая Рыбакова не допустили к выборам именно по этой причине, подчеркнул Алексей Журавлев. Также депутат обвинил «Яблоко» в нарушении авторских прав и внесении на рассмотрение законопроектов, которые «требуют отменить наказание за клевету» о Вооруженных силах России.

Ранее в партии «Яблоко» отреагировали на обвинения со стороны Журавлева.

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