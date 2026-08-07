Ветеринар объяснила, почему кошка смотрит в пустоту

Кошка может на протяжении долгого времени смотреть в пустоту и настороженно себя вести из-за повышенной чувствительности, а не присутствия потусторонних сил. Об этом РИАМО рассказала ветеринар, эксперт бренда зоотоваров Harly (Qharisma Group) Кристина Гриненко.

По словам специалиста, кошка может долго смотреть в пустой угол, если следит за пылинкой в воздухе, бликом света, тенью насекомого или отражением на экране. При этом подобные детали могут быть незаметны для человеческого глаза. Также эти животные обладают тонким слухом, благодаря которому улавливают высокочастотные колебания бытовой техники, работу проводки и даже шорох насекомых.

Ветеринар также объяснила, что у кошек сильно развито обоняние. Чувствительные вибриссы способны уловить малейшие колебания воздуха. Помимо этого, питомец может реагировать на изменения электромагнитного поля, атмосферного давления и на факторы, указывающие на приближение природного катаклизма.

Эксперт отметила, что то, что человек воспринимает как пустоту, для кошки может оказаться насыщенным стимулами миром.

«В нашем мире кошку постоянно связывают с чем-то потусторонним и магическим — это идет еще из древних мифов, когда наука не была так развита. На самом деле большинству особенностей их поведения уже давно есть научные объяснения. Кошки — обычные животные, которые воспринимают окружающий мир острее, чем люди», — заключила она.

До этого Гриненко говорила, что во время беременности в организме женщины происходит гормональная перестройка, из-за которой меняется запах тела. Кошка способна почувствовать такие изменения еще на ранних этапах и указать на положение хозяйки.

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