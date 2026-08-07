Группа мужчин заперла школьницу в туалете и изнасиловала

В Индии мужчины изнасиловали девушку в туалете и получили пожизненный срок

Девушка из Индии подверглась групповому изнасилованию со стороны группы мужчин. Об этом сообщает Express.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. 14-летняя школьница пошла в туалет, когда ее перехватили двое мужчин. Они заперли ее в кабинке, заткнули рот и по очереди насиловали.

Братья и сестры пострадавшей заметили, что произошло, и рассказали обо всем взрослым. Старшие члены семьи вызвали полицию. Несмотря на быструю реакцию, сразу мужчин поймать не удалось.

Расследование уголовного дела началось спустя два дня. Через неделю удалось задержать подозреваемых, которых девушка опознала. Их возраст и другие детали не уточняются.

Благодаря экспертизам причастность обоих к изнасилованию подтвердилась. Суд признал мужчин виновными. Их обязали выплатить штраф, часть которого передадут для реабилитации школьницы. Также обоих фигурантов приговорили к пожизненным срокам.

Ранее сообщалось, что молодой человек изнасиловал двоюродную сестру, пока ее матери не было рядом.