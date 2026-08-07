Сбер помог школьникам и студентам освоить навыки кибербезопасности

Участникам XIV Летней школы CTF рассказали, как защитить свои данные

Эксперты службы кибербезопасности Сбера рассказали участникам XIV Летней школы CTF (Capture the Flag) рассказали, как защитить свои данные, сообщает пресс-служба Сбера.

В рамках школы участники узнали, как ИИ применяется в процессах безопасной разработки, как встраивать защиту в кодогенерацию и выявлять критические уязвимости.

Кроме того, участникам рассказали, как обнаружить киберугрозу, а также, какие задачи можно доверять ИИ.

Всего в этом году участниками школы стали 120 лучших молодых специалистов по кибербезопасности из разных регионов России.

В Сбере отметили, что лучшие участники школы смогут пройти стажировку в войти в команду кибербезопасности банка.