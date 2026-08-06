В «Единой России» призвали законодательно закрепить стандарты работы в медучреждениях

Необходимо законодательно закрепить единые федеральные стандарты работы в медицинских учреждениях, чтобы наставничество в здравоохранении не превращалось в дополнительную неоплачиваемую нагрузку для врачей, заявила ТАСС кандидат от партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, Герой России Людмила Болилая.

«Врач, который берет на себя ответственность за подготовку молодого специалиста, должен получать справедливую компенсацию за эту работу. Это вопрос уважения к труду медицинских работников и качества подготовки кадров», — сказала она.

Болилая добавила, что партия предлагает ввести единый федеральный стандарт наставничества.

«Необходимо законодательно определить порядок организации такой работы, принципы назначения наставников и систему выплат», — отметила она.

Также Болилая подчеркнула, что институт наставничества в здравоохранении – один из ключевых инструментов подготовки молодых специалистов. По ее словам, передача практического опыта помогает повышать качество медицинской помощи.

Кроме того, она считает, что наставничество должно оставаться добровольным.