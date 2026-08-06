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Общество

В ПСБ рассказали о создании экосистемы для ветеранов и их семей

Вера Подгузова: сотни тысяч военнослужащих обслуживаются в ПСБ
Кадр из видео/Своиродные/VK

ПСБ создает устойчивую экосистему, чтобы обеспечить ветеранам и их семьям возможность уверенного планирования жизни, заявила старший вице-президент, директор по внешних связям ПСБ Вера Подгузова в интервью на онлайн-платформе «СВОИРОДНЫЕ.РФ».

Она отметила, что банк не только развивает сети отделений в новых регионах России, но и выступает «первым окном» в мирную экономическую жизнь.

«Сотни тысяч военнослужащих обслуживаются у нас в банке. Вопросов решается много, но основной — это все-таки военная ипотека. По этому направлению обращаются не только сами военнослужащие, но и их семьи, их супруги», — сказала она.

Подгузова добавила, что банк оказывает максимальную поддержку в случае гибели бойца.

«Если же речь идет о получении ипотеки, то это быстрая реализация всех документов и подбор жилья согласно условиям военной ипотечной программы. Отдельно работают наши специалисты по семейной ипотеке. Дополняют этот комплекс услуг профессиональное юридическое сопровождение, поддержка при запуске малого бизнеса, подключение сервиса «второй руки» для защиты от мошенников, получение карты «СВОи» и программы по повышению финансовой грамотности», — рассказала она.

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