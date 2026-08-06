Родителям дали советы, как избежать лишних трат при подготовке ребенка к школе

Родителям удастся избежать лишних расходов при подготовке ребенка к школе, если заранее грамотно распланировать все траты. Такой подход также поможет научить школьника финансовой грамотности. Об этом газете «Известия» рассказал кандидат экономических наук, директор департамента образования «Умношколы» Александр Соломатин.

Специалист предупредил, что одной из основных ошибок родителей при подготовке к школе становится стремление купить сразу все вещи под влиянием эмоций. Перед тем, как отправиться в магазин, следует устроить ревизию вещей, которые уже есть дома. Лишь после этого рекомендуется составлять список действительно нужных покупок.

«Каждый год в шкафах остаются практически новые пеналы, линейки, ножницы, папки и другие принадлежности, о которых просто забывают. Составьте список действительно необходимых покупок и разделите их на три категории: обязательно купить, можно использовать прошлогоднее и можно приобрести позже. Такой подход помогает сократить импульсивные расходы», — объяснил экономист.

По его словам, к подготовке к новому учебному году важно подходить как к планированию бюджета. Необходимо заранее выделить деньги на форму, обувь, канцелярские товары и дополнительные покупки. Также нужно заложить резерв в 10-15% на непредвиденные расходы.

Эксперт призвал не приобретать все товары в один день, разделяя покупки на несколько этапов. Благодаря такому подходу получится избежать импульсивных трат и научить школьника контролировать свои желания.

Помимо этого, по словам экономиста, важно привлекать ребенка к выбору новых вещей. Стоит сравнивать цены, оценивать качество вещей, а также объяснять ученику, почему у одинаковых товаров может быть разная стоимость. С помощью таких разговоров удастся сформировать у школьника привычку сравнивать варианты и понимать ценность денег.

До этого исследование показало, что девять из десяти родителей сталкиваются с незапланированными тратами при сборах в школу, а почти каждый второй положительно относится к покупкам школьных товаров на ресейле. При этом в среднем родители планируют потратить на подготовку к новому учебному году 19 000 рублей. 29% хотели бы уложиться в 10 000 рублей, а 31% — в сумму от 10 000 до 20 000 рублей. Еще 19% готовы потратить от 20 000 до 30 000 рублей, а 14% — даже больше.

Ранее родители назвали траты на образы детей к 1 сентября.