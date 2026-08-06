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Общество

В посольстве сообщили об интересе словаков к российским паспортам

Посольство: отказавшиеся от гражданства РФ жители Словакии хотят его вернуть
Videographer_42/Shutterstock/FOTODOM

Жители Словакии, ранее отказавшиеся от российского гражданства, интересуются возможностью вновь получить паспорт РФ. Об этом РИА Новости рассказали в российской дипмиссии в Братиславе.

«В посольство поступают соответствующие обращения, в том числе с просьбами разъяснить порядок подачи документов», — отметили дипломаты.

В посольстве пояснили, что законом не предусмотрено отдельной процедуры восстановления гражданства Российской Федерации, однако граждане вправе обратиться по вопросу его получения в установленном порядке и при соблюдении законодательства.

Российские дипломаты со своей стороны готовы оказать консульское содействие и разъяснить порядок оформления документов, добавили в посольстве.

До этого в русскоязычных группах о Словакии появились посты, где бывшие россияне просили поделиться опытом восстановления паспорта. Одна женщина рассказала, что получила словацкое гражданство, но хочет вернуть российское. Другая пожаловалась, что отказалась от российского паспорта 30 лет назад.

Уточним, что ранее для того, чтобы официально стать гражданином Словакии, действительно было необходимо отказаться от гражданства РФ. Однако сейчас это требование отменили.

Ранее в Словакии выступили против «железного занавеса» между Европой и Россией.

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