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Общество

Сиделка несколько месяцев кормила пенсионерку собачьим кормом

В Великобритании соцработник кормила подопечную кормом для собак
Mateusz Slodkowski/Global Look Press via ZUMA Press

В Великобритании сотрудница службы по уходу за пожилыми людьми кормила подопечную кормом для собак во время домашнего визита и оставляла ее лежать в нечистотах. Об этом сообщает Daily Mail.

Сын пенсионерки из Портсмута подал жалобу на нарушение прав его матери, речь шла о гигиене при хранении пищи и назначении лекарств. В ходе разбирательства выяснилось, что в июне 2024 года одна из сотрудниц соцслужбы разогрела в микроволновке собачий корм, на упаковке которого значилось «для взрослых собак и щенков», и дала женщине три ложки.

Другая сотрудница заметила упаковку на кухне, но подняла тревогу только спустя неделю. этом Сиделка также оставляла пожилую женщину лежать в собственных нечистотах, а когда состояние подопечной ухудшилось, сотрудница насильно кормила ее.

Городской совет Портсмута, заключивший контракт с компанией, где работала сиделка принес семье извинения и прекратил сотрудничество с компанией. Заинтересовались ли в полиции этим делом, не сообщается.

Ранее сиделку осудили за жестокое обращение с 81-летней женщиной с деменцией.

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