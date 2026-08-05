Юноша укусил новорожденного за лицо из-за плача

В Индиане 18-летнего юношу задержали за нападение на девятимесячного младенца, он укусил ребенка за щеку из-за плача. Об этом сообщает Fox59.

Синяк на лице новорожденного заметила педиатр, женщина обратилась в полицию. Ребенка доставили в больницу, врачи расценили травму как след от укуса. В ходе разбирательства выяснилось, что новорожденного за щеку укусил 18-летний юноша.

Молодой человек присматривал за ребенком, тот начал плакать, тогда юноша укусил его за лицо. Подозреваемого в нападении задержали, в ходе расследования также выяснилось, что Каден Шрум также причастен к другим преступлениям, он находится в тюрьме округа Монро, судебное разбирательство назначено на начало января 2027 года.

До этого в Кузбассе мужчина искусал знакомую за отказ дать ему денег. 23-летняя девушка вместе со своим приятелем собиралась в ночной клуб, но в последний момент передумала. Пьяный молодой человек решил ехать один и потребовал, чтобы девушка дала ему денег на такси. Получив отказ, он схватил ее за волосы, попытался отобрать сумку, укусил за предплечье и кисть руки, выхватил вещи и сбежал.

Ранее мужчина избил продавца и покусал охранников в ТЦ в Новороссийске.