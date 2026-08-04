Серийный педофил восемь лет насиловал детей из приютов

В Нью-Йорке задержали педофила, который на протяжении восьми лет знакомился с детьми в приютах Бронкса и совершал над ними насильственные действия. Об этом сообщает New York Post

По данным полиции Нью-Йорка, жертвами 42-летнего Стивена Чарльза становились дети, которых он высматривал в приютах Бронкса с 2018 по 2026 годы. Он приглашал несовершеннолетних в гости и насиловал.

Среди пострадавших пятеро несовершеннолетних и один 18-летний юноша. Преимущественно жертвами педофила стали мальчики в возрасте 10, 11, 13 и 16 лет, а также 13-летняя девочка. Как выяснилось, одна из жертв приходилась преступнику родственницей. Американцу предъявлены обвинения в изнасиловании, в том числе особо тяжкого характера.

До этого в ЮАР водитель школьного автобуса изнасиловал ребенка. Он пригрозил школьнице расправой, если она кому-либо расскажет о случившемся, и дал детям денег на покупку куриных голов.

Ранее педофил растлевал детей в Ленобласти и снимал с ними порно.