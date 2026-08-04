Эколог объяснил влияние Эль-Ниньо на погоду в Сибири и на Дальнем Востоке

Эколог Хитев: Эль-Ниньо может влиять на погоду в Сибири и на Дальнем Востоке

Явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья помогают синоптикам делать сезонные прогнозы погоды и даже способны оказывать влияние на погоду в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом рассказал RT доцент Института экологии РУДН кандидат химических наук Юрий Хитев.

Он отметил, что один из факторов, учитывающихся при долгосрочных прогнозах, — ENSO, под котором подразумевают колебание температуры воды в экваториальной части Тихого океана.

«Во время Эль-Ниньо, когда вода в океане становится теплее обычного, могут наступать более теплые зимы в Сибири и на Дальнем Востоке. Хотя при этом в отдельные годы он также может усиливать Сибирский антициклон и приносить сильные морозы», — объяснил эксперт.

При этом Ла-Нинья связано с охлаждением вод в экваториальной части Тихого океана и может способствовать более холодным и снежным зимам в Северной Евразии.

Однако, как уточнил Хитев, влияние данных процессов на территории России слабее, чем на Северную Америку.

Также при составлении сезонных прогнозов метеорологи учитывают состояние арктического льда, положение и интенсивность полярного вихря, Североатлантическое колебание и изменения температуры поверхности океанов, добавил эколог.

31 июля представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщил, что развитие явления Эль-Ниньо в перспективе вызовет рост температур на территории России.

При этом он обратил внимание, что наблюдаемые сейчас волны жары в Северном полушарии начали фиксироваться еще до того, как последствия этого климатического явления в полной мере сказались на общемировой погоде.

Комментируя возможные последствия для РФ от активизации Эль-Ниньо, специалист подчеркнул необходимость осторожных оценок: реальное воздействие на страну может проявиться лишь во второй половине года. Однако общий вектор очевиден — с развитием явления температуры будут повышаться.

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